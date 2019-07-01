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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Valery Geramsımov ile görüştü
01.07.2019 - 18:20 | Son Güncelleme: 01.07.2019 - 18:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Geramsımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib gerginliği azaltma bölgesinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ve bölgede istikrarın sağlanması için alınması gereken tedbirler başta olmak üzere Suriye ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu."
Kaynak: İHA
Etiketler : enelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,
634244 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/634244.aspx
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