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Pendik'te dehşet saçan magandaların iddianamesi hazırlandı!
09.07.2019 - 20:23 | Son Güncelleme: 09.07.2019 - 20:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma”, “mala zarar verme” ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 20'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : pendik,trafik magandaları,Hasan Sel,Hüseyin Sel,
636000 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/636000.aspx
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