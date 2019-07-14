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Hakkari'de 3 terörist ölü olarak ele geçirildi
14.07.2019 - 15:30 | Son Güncelleme: 14.07.2019 - 15:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda; 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. "
Etiketler : hakkari,terörist,ölü,
637060 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/637060.aspx
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