Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin uzun yıllardır hayata geçirmeye çalıştığı “güvenli bölge” konusu ABD ile varılan anlaşma sonrası nihayet gerçekleşiyor. İzlenecek yol haritasına göre ilk etapta ABD ile birlikte Türkiye’de Müşterek Harekât Merkezi kuracak.

Bu gelişme, ülkemizde kayıtlı 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacının da ülkelerine dönmeleri için bir basamak teşkil ediyor. Bölge PKK/PYD’nin katlettiği, işkence ettiği ve evlerinden çıkardığı tüm grupların kaynaştığı güvenli bir alan olacak. Barış koridoru ile birlikte orada yaşayan ve PYD/PKK yapılanmasına karşı olan halk daha da cesaretlenecek. PKK’yı kendi topraklarından çıkarmaya zorlayacak. Türk askerinin burada güvenliği sağlanması ile bölgeye dönecek olan insanlar huzur içinde yaşamaya başlayacak. TSK’nın orada bulunması bu aşiretleri de cesaretlendirecek. Bu aşiretler silahlanarak PKK’yı kendi topraklarından çıkartmaya başlayacak. Demografik yapının eski hâline dönmesi sonrası geriye dönüşler de artacak.

NÜFUS PATLAMASI

Daha evvel TSK, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı ile Suriye’nin kuzeyinde belli bölgeleri terörden temizlemiş, Akdeniz’e kadar uzanan terör koridorunu Fırat’ın batısında kırılmıştı. Hemen akabinde binlerce Suriyeli memleketlerine geri dönmeye başlamıştı.

Zeytin Dalı Harekâtıyla terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Afrin’in nüfusu kısa sürede 66 binden 300 bine çıktı. DEAŞ’tan temizlenen Kilis’in karşısındaki Azez’de ise 150 bin olan nüfus bölgenin güvenli hâle gelmesiyle 300 bini buldu.

24 Ağustos 2016’da başlayan Fırat Kalkanı Harekâtı’yla DEAŞ terör örgütünün elinden alınan Suriye’deki el-Bab’ın nüfusu 12 bindi. Bölge, güvenli hâle geldiğinde nüfus kısa sürede 106 bine yükseldi. DEAŞ işgalinde nüfusu 4 bin olan Çobanbey’in şimdiki nüfusu ise 20 bine yaklaştı. DEAŞ işgali sonrası nüfusu 7 bine kadar düşen Gaziantep’in Karkamış ilçesinin karşısındaki Carablus’ta nüfus Fırat Kalkanı Harekâtı sonrası 36 bine yükseldi. Kırsal ile birlikte bu rakamın 80 bin olduğu kaydediliyor. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısındaki Ayne’l-Arab’ın (Kobani) merkez nüfusu yaklaşık 40 bin, fakat köylerle birlikte nüfusun 250 civarında olduğu tahmin ediliyor. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında Tel Abyad’ın merkez ve kırsal nüfusu yaklaşık 200 bin iken PKK/PYD terör örgütünün işgali sonrası nüfus 100 bine kadar düştü. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn’ın nüfusu ise yaklaşık 55 bin.