Sabaha karşı Batı illerinden gelen askeri personelleri taşıyan araçlar, Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye’de konuşlu bulunan askeri üst bölgelerine takviye amaçlı gitti. Askeri sevkiyatların aralıklarla devam ettiği öğrenildi.
Suriye’ye askeri sevkiyat yapıldı
17.08.2019 - 10:50 | Son Güncelleme: 17.08.2019 - 10:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’deki askeri birliklere takviye olarak Kilis’ten askeri araç ile personel sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye,
644291 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/644291.aspx
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