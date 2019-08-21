Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun, önceki gün Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü etkinlikleri öncesi Muş Malazgirt’te incelemelerde bulundu. Ardından Van Erciş’e gitmek üzereyken geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Bu elim olaydan iki gün önce Dursun, gazetemize konuşmuştu. Bakan Yardımcısı, Gelibolu Tarihî alanında yaşanılan orman yangını sonrası gerçekleştirdiği Acil Eylem Planı toplantısı ile ilgili bilgi vermişti. Dursun, “Hayatımın işi” dediği projelerini, Doğu’yu niye çok ziyaret ettiğini, Kuleli Askerî Lisesi ile ilgili planlarını da anlatmıştı. İşte o röportajın geri kalan kısımları:

Bakanlık olarak Anadolu Tarih ve Kültür Birliği’ni kurduk, 2019’un ocak ayında başladık. Bu program beni çok heyecanlandıran bir proje; kod ismi ‘Boğaziçi’nin çocuklarıyla Dicle’nin kuzularını buluşturma.’ Türkiye’de ilk 100’e giren; tarih, arkeoloji, sanat tarihi, sosyoloji ile ilgilenen başarılı çocuklarını belirliyoruz. Ağırlıklı olarak lise 9, 10 ve 11’inci sınıflardan alıyoruz. Tunceli’deki çocuk ile Galatasaray Lisesi’ndeki bir çocuğu buluşturuyoruz. Türkiye’nin bütün arkeolojik alanlarını, UNESCO listesinde bulunan eserleri yerinde görüyorlar. Program Cizre ve Diyarbakır’dan başladı. Öğrenciler, Hasankeyf’i, Mardin’i, Batman’ı, Ahlat’ı, Bitlis’i, Van’ı, Amasya’yı, Havza’yı, Erzurum’u gördü. Biz de gençleri dinliyoruz, sunum yapıyorlar. Aralarında kesinlikle siyasi ve dinî aidiyet kabul etmiyoruz. Türkiye için ‘aydın adayları’ yetiştiriyoruz.

“ÇAKALLARA KAPTIRMAYIZ”

Benim bir diğer projem de doğulu gençleri yerinde eğitme. Bir gün Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde sohbet yaparken bir kız öğrenci ‘Hocam siz güzel söylüyorsunuz da baktım sizin geçmişinize bölgeyle ilgili herhangi bir gayretiniz olmamış, bir şey yazmamışsınız. Tuna’yı ve Nil’i yazmışsınız ama Dicle’yi yazmamışsın’ dedi. Ben de ‘Haklısınız geç kaldım. Siz Dicle’nin kuzularısınız. Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız’ dedim. Örgütü kastederek söyledim. Sonra bütün o bölgeyi tekrar tekrar gitmeye başladım. En çok gittiğim yer Hakkâri ve Şırnak’tır. Ben hayatımda da uçları seviyorum. Yüksekova’ya, Şemdinli’ye, Çukurca’ya çok gittim. Terör bölgesindeki subaylar bile benim kadar bölgeyi bilmiyorlar. O bölgede gitmediğim ilçe ve belde kalmadı.

“BENİ OTELDE GÖREMEZSİNİZ”

Çobanlar çok ilgi sahama giriyor. Bir insana sahip olmak sürüye sahip olmaktır. Sürüden birini kurt kaparsa bundan çoban mesuldür. Kuzularımızdan birini bir çakal kaparsa sorumlu biziz. Koyunu, çobanı çok seven birisiyim. Beni otelin lüks bir yerinde kimse göremez ama Beytüşşebap çobanı beni daha çok görür.

KULELİ'Yİ MÜZE YAPMAK HAYALİYİDİ

Kuleli Askerî Lisesi binasının yabancılara satıldığı iddialarına da açıklık getiren Bakan Yardımcısı Dursun “Tarihî bina müze olarak değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza tahsis edildi. Yani, başka bir kullanım kararı yoktur. Bina uzun zamandır bakımsız, bu nedenle binanın korunması gerek. Deniz kıyısındaki bütün binalar tuzlu sudan dolayı riskli. O yüzden binanın önce röntgenini çektik. Bir projelendirme yapıldı. Zayıf noktalarına bakıldı ve kuvvetlendirme hazırlığı gerçekleştirildi. Müzeye dönüştürülmesi ile ilgili bir toplantı yaptık. Binaların bir geçmişi var. Dolayısıyla o binanın geçmiş ruhuna saygı göstermek şartı ile bir müze yapılacak. Müzenin bir tarafı Türk Askerî Eğitim Müzesi olmalı. Orada Türk askerî eğitiminin süreçleri anlatılmalı. İkincisi, boğaz savunması orada anlatılabilir. Ayrıca, 15 Temmuz’daki olaylar sebebiyle halkın da hafızasına ve ruhuna dikkat etmek lazım. Bu sebeple oranın ismini “Ordu-Millet Müzesi” olarak koyalım dedik. Ayrıca orada çok güzel bir bahçe var. Bir kısmının da Millet Bahçesi olması lazım. ‘Ordu- Millet Bahçesi’ olarak da değerlendirilebilir.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Prof. Dr. Ahmet Hâluk Dursun için mezun olduğu Galatasaray Lisesi’nde dün anma töreni düzenlendi. Ardından Sultanahmet Camii’nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Buradaki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ailesi, yakınları, arkadaşları ile çok sayıda siyasetçi katıldı. Kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Hâluk Hoca hiç endişe etme Dicle’nin kuzularını Allah’ın izniyle çakallara yedirtmeyeceğiz. Onların karşısındaki dik duruşumuz aynen devam edecek” dedi. Tören sonrası merhumun cenazesi, Kocaeli Hereke’deki aile kabristanına defnedildi. Bu arada Erdoğan, cenaze töreninin ardından, Sultanahmet’teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti. Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, onların talep ve meselelerini dinledi, çocuklara oyuncak dağıttı.