Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi” denildi.
MSB: '2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi'
26.08.2019 - 09:55 | Son Güncelleme: 26.08.2019 - 10:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınakların vurulduğunu, 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : Kuzey Irak,terörist,PKK,
646381 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/646381.aspx
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