Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı:"1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla, Türkiye genelinde 40 ilde 60 etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinliklere toplam 16 bin 755 kişi katılmıştır.

Etkinlikler kapsamında yapılan açık hava toplantılarına; Diyarbakır’da 5 bin kişi, İstanbul’da 2 bin 800 kişi, İzmir’de 2 bin kişi, Van’da bin 400 kişi, Ankara’da 500 kişi, Hakkari’de 200 kişi, Mardin’de 200 kişi, Tunceli’de 130 kişi, Ağrı’da 100 kişi katılmıştır.

1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında, bir ilde düzenlenen basın açıklamasında 3 kişi yakalanmıştır. Diğer illerde gerçekleştirilen etkinlikler olaysız bir şekilde sona ermiştir."