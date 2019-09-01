Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya sancılı günler yaşıyor.

Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler, ülkemiz için adeta bir beka meselesidir. Türkiye'nin bu meselelerin hiçbirini tribünden seyretme lüksü yoktur.

Sahada varlık gösterilmeden masada olunmayacağını Suriye meselesinde gördük.

Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarını yapmasaydık terör koridorunu engellemekte gecikirdik.

Gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını temizlemekte kararlıyız

Hiç kimse sandıktan çıkan iradeyi terör baronlarına peşkeş çekemez.Hiçbir devlet belediye kadrolarının militanlala doldurulmasına sessiz kalamaz.

Hem demokrasi diyeceksiniz hem demokrasiye suikast düzenleyenlere destek çıkacaksınız.

Biz CHP gibi esen rüzgara göre şekil alan bir parti olamayız. Biz milletin emnaetini sırtında taşıyan bir partiyiz.

Biz milli meselelerde dahi Rumların ağzıyla siyaset yapanolardan olamayız.

Batı, Doğu Akdeniz'de gemilerinizi çekin dedi, biz uçaklarımızı SİHA'larımızı oraya gönderdik.

18 yıllık uzun ve meşakkatli yolculukta nefesi yetmeyenler, nefesi kesilenler çıktı.

Bizim nazarımızda siyaset, millete ve ülkeye hizmet yarışıdır. Fitne fesat yarışı değildir.

Bu kutlu çatının altında, Rabbimizin 'öldürmekten beterdir' buyurduğu fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz.

Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz."