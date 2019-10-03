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Bakan Soylu, AB Göç, Avramopoulos, Alman İçişleri Bakanı Seehofer ile Göç ve Güvenlik İşbirliği Toplantısı başladı
03.10.2019 - 19:18 | Son Güncelleme: 03.10.2019 - 19:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Göç ve Güvenlik İşbirliği Toplantısı Ankara Vilayetler Evi'nde başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan soylu,Göç ve Güvenlik İşbirliği Toplantısı,
654130 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/654130.aspx
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