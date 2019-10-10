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Suriye'den atılan 6 havan topu Akçakale'ye düştü
10.10.2019 - 14:16 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 14:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'den atılan 6 havan topu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düştü. İlk bilgilere göre, bina ve araçlara isabet eden roketler nedeniyle çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi gönderildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : akçakale,havan mermisi,suriye,
655486 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655486.aspx
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