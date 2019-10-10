Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu” denildi.
Paylaşımda, harekata katılan uçakların görüntülerine de yer verildi.
MSB: Barış Pınarı Harekâtı'ndan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 174 oldu
10.10.2019 - 20:12 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 20:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı’nın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 174 olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu” denildi.
Etiketler : Barış Pınarı Harekâtı,
655553 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655553.aspx
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