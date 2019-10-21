Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
- PKK ve YPG hiçbir şekilde bizim Kürt ve Suriyeli kardeşlerimizi temsil edemez.
DETAYLAR BİRAZDAN...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
- PKK ve YPG hiçbir şekilde bizim Kürt ve Suriyeli kardeşlerimizi temsil edemez.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Kaynak: AA
Etiketler : Hulusi Akar,