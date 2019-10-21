Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- PKK ve YPG hiçbir şekilde bizim Kürt ve Suriyeli kardeşlerimizi temsil edemez.

DETAYLAR BİRAZDAN...