Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne Hakan Atilla atandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti.

Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Borsa İstanbul resmi Twitter sayfasından da "Bugün gerçekleştirilen Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Mehmet Hakan Atilla seçildi" açıklaması paylaşıldı.