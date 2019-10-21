Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dönüşünce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret eden öğrencileri görünce aracından inerek öğrencilerin yanına gitti. Samsun’un Vezirköprü ilçesi Meşeli Köyü’nden gelen öğrencilere çeşitli hediyeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, öğrencilerin yanı sıra anıtı ziyaret eden vatandaşlarla da sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu öğrencilerle bir araya geldi
21.10.2019 - 18:27 | Son Güncelleme: 21.10.2019 - 18:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Vezirköprülü öğrencilerle bir adaya geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
657677 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/657677.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER