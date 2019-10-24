Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 29 ülkenin savunma bakanlarının katılacağı ve Suriye, Rusya, Afganistan, külfet paylaşımı ve hibrit tehditler gibi konuların ele alınacağı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Brüksel'e gitti. NATO Karargahı'nda bulunan Akar, savunma bakanlarına asker selamı yolladı.

HULUSİ AKAR, BAKANLARA ASKER SELAMI YOLLADI

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren ülkeler, milli sporcuların asker selamı yapmasına da karşı çıkmıştı. Millilerimizi hedef alan Avrupa ülkeleri, asker selamından dolayı Türkiye'yi hedef almışlardı. Asker selamına karşı çıkanlara ise en güzel cevabı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda asker selamıyla verdi.

İşte NATO Karargahı'nda Hulusi Akar böyle asker selamı verdi;