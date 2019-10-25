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MSB: Barış Pınarı Harekâtı kapsamında açılan taciz ateşine karşılık verildi
25.10.2019 - 20:17 | Son Güncelleme: 25.10.2019 - 20:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri sırasında açılan taciz ateşine karşılık verildiği belirlendi.
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,Barış Pınarı Harekâtı,
658610 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/658610.aspx
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