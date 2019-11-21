Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, FETÖ’cülerin kara propaganda için çocukları kullandığını ortaya koydu. AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta “Dünya Çocuk Hakları Günü” dolayısıyla yaptığı paylaşımda FETÖ tutuklarına örgüt tarafından “Çocuklarınızı cezaevlerinde tutun” talimatı verildiğine dikkat çekti. Usta, FETÖ’nün çocukları ve bebekleri sinsi planlarına alet ederek, mağduriyet psikolojisini silah olarak kullandığını kaydetti. Usta “Türkiye’den kaçarak özellikle Avrupa ülkelerine sığınan FETÖ mensupları, PKK’lı teröristlerle ortak hareket ederek Türkiye hakkında kara propaganda yapmaya çalışıyor. FETÖ, hapisteki örgüt mensuplarına çocuklarını temel haklarından mahrum ederek yanlarında tutmaları için talimat verdi. Ebeveynlerin suçlarından çocuklar ve bebekler sorumlu tutulamaz. Bu çerçevede oluşturulan kanunlar doğrultusunda çocukların ve bebeklerin tüm ihtiyaçları gözetilerek temin edilmekte, ilgili devlet kurumlarında barındırılarak eğitim hakları yerine getirilmektedir” ifadesini kullandı.

Konuyla alakalı mevcut yasaları hatırlatan Genel Başkan Yardımcısı Usta şöyle konuştu: Anneleri hükümlü olup da dışarıda korumasına bırakılacak kimsesi bulunmayan 0-6 yaş grubundaki çocuklar, annelerinin yanında kalabilirler. Bu çocuklar gündüzleri ceza infaz kurumu bünyesindeki veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ya da diğer kurum ve kuruluşlara ait kreş ve gündüz bakımevlerinde barındırılır. Annelerinin yanında kalan çocuklara, yaş ve durumlarına, ihtiyaçlarına göre yiyecek ve içecek verilir. Üç yaşını doldurmuş çocuklar, hâkim kararıyla çocuk yuvalarına veya yetiştirme yurtlarına yerleştirilebilirler. Bu çocukların belirlenecek bir program ve usule göre zaman zaman anneleriyle temasları sağlanır.