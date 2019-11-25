İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizde geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22 bin 899'dur. Bu yıl ise 20 bin 940'tır. Türkiye'de 16 bin 427 toplanma alanımız var" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir'
25.11.2019 - 09:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Asya Afet Azaltma Konferansında, "Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir"dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Süleyman Soylu,
664804 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/664804.aspx
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