Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizde geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22 bin 899'dur. Bu yıl ise 20 bin 940'tır. Türkiye'de 16 bin 427 toplanma alanımız var" dedi.