Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çataklı şunları söyledi:

“Kasım ayındaki operasyonlarda İçişleri Bakanlığı ‘Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride 2, turuncu kategoride 3, gri kategoride aranan 9 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu toplam 131 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasım ayında kırsal alanda 6’sı büyük, 34’ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 409 operasyon, şehirlerde 1480 operasyon yapılmıştır. Kıran operasyonları kapsamında, 124 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bunlardan 120’si ölü, dördü ise teslim şeklindedir. Ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı da 369 bin 690 bugün itibariyle ulaşmıştır.” Bakanlık Sözcüsü Çataklı. ülkelerine sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların son durumu hakkındaki ise “11 Kasım’dan bugüne kadar 59 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. Bunlardan 26’sı ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine, 33’ü de diğer ülkelere şeklinde” bilgisini paylaştı.