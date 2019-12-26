Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Coşkun Elber'in ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Ağrı'da silahının kazaen ateş alması sonucu şehit olan polis memuru Elber'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Coşkun Elber'in ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Ağrı'da silahının kazaen ateş alması sonucu şehit olan polis memuru Elber'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: AA
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