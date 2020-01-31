Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

29 sanatçı ile Macahal Yaşlılar Korosu, Kültürel Miras Envanterinde...

‘İnsan’ hazinelerimiz

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Envanter Çalışması’na göre, Türkiye'den 29 kişi ve bir topluluk "Yaşayan İnsan Hazineleri" listesinde bulunuyor. “Hazine” olmak için, söz konusu kültürel mirasın belli unsurlarını yeniden yorumlamak açısından gerekli bilgi ve maharete yüksek seviyede sahip olmak şart. Diğer kriterler ise şunlar: En az 10 sene ustalık yapmak. Sanatını usta-çırak ilişkisi ile öğrenmek. Alanında ender bulunan bilgiye sahip olmak. Sanatını, toplumla buluşmasını sağlayacak şekilde yenilemek. Çırak yetiştirmek. İşte yukarıdaki kriterlere uyan 29 isim...



∂ Orhan Kurt - Karagöz sanatçısı

∂ Metin Özlen - Karagöz sanatçısı

∂ Hayri Dev - Çam Düdüğü yapımcısı ve icracısı

∂ Şeref Taşlıova - Âşık

∂ Mehmet Girgiç - Keçe ustası

∂ Bekir Tekeli - Bağlama yapımcısı

∂ Uğur Derman - Klasik

kitap sanatçısı

∂ Hasan Çelebi - Hüsnühat sanatçısı

∂ Neşet Ertaş - Mahallî

sanatçı ve ozan

∂ Mehmet Gürsoy - Çini sanatçısı

∂ Veli Aykut - Zakir

∂ Emine Karadayı - Dokumacı ve tabii boyamacı

∂ Yaşar Güç - Horlatma kaval - Dilli dilsiz kaval Yapımcısı ve icracısı

∂ Cemil Kızılkaya - Ahşap baskı ve yazma ustası

∂ Mahmut Sür - Nazar boncuğu ustası

∂ Celâl Yılmaz - Mersiyehan

∂ Mehmet Acet (Âşık Sefai) - Âşık ve zakir

∂ Salih Balakbabalar - Sedefkâr

∂ İsmail Nar - Âşık

∂ Osman Efendioğlu - Şair (Atma türkü)

∂ Macahal Yaşlılar Korosu - Çok sesli şarkı söyleme geleneği



Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri’ne giren 112 unsur

∂ Meddahlık

∂ Yayla şenlikleri

∂ Yaylacılık

∂ Âşıklık geleneği

∂ Yazmacılık

∂ Karagöz

∂ Zeybeklik

∂ Ahşap oymacılığı

∂ Barana, sıra gecesi, yâren vb. geleneksel sohbet toplantıları

∂ Arabaşı geleneği

∂ Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali

∂ Aşık Oyunu

∂ Tören keşkeği geleneği

∂ Bakırcılık

∂ Mesir Macunu Festivali

∂ Bar

∂ Kahve kültürü

∂ Bastonculuk

∂ Cezayir havaları

∂ Ebru sanatı

∂ Cirit

∂ Nazar boncuğu geleneği

∂ Çeyiz

∂ Aşure

∂ Çiğdem pilavı

∂ Sabantoy ve tepreş

∂ Değirmen kültürü

∂ Sarıkeçililer ve yayla göçü

∂ Deve oyunu

∂ Islık dili

∂ Diş hediği

∂ Taş işlemeciliği

∂ Güreş

∂ Ahilik

∂ Hat sanatı

∂ Arguvan türküleri

∂ Horon

∂ Atma türkü geleneği

∂ Hoyrat

∂ Barak havaları



∂ İpek ve ipek böcekçiliği kültürü

∂ Bıçakçılık

∂ Kanaviçe işleme

∂ Boğaz havaları

∂ Karşılama

∂ Bozlak havaları

∂ Katı’ sanatı

∂ Cam altı resmi

∂ Kına gecesi

∂ Çalgı yapımcılığı

∂ Kız kaçırma oyunu

∂ Çini sanatı

∂ Kukla

∂ Çoban bayramları: Koç Katımı, Saya, Döl Dökümü

∂ Yünüm-Koyun yüzdürme

∂ Kündekâri sanatı

∂ Çömlekçilik

∂ Macahel şarkı söyleme geleneği

∂ Edirnekâri sanatı

∂ Mâni söyleme geleneği

∂ Erguvan Bayramı

∂ Minyatür sanatı

∂ Ehram geleneği

∂ Ninni söyleme

∂ Halı dokuma

∂ Okçuluk

∂ Hamam kültürü

∂ Hayır geleneği

∂ Pekmez ve şıra yapımı

∂ İmece

∂ Ramazan gelenekleri

∂ Halay

∂ Saraçlık

∂ Kaşenlik

∂ Sedef kakma sanatı

∂ Keçecilik

∂ Şivlilik

∂ Kilim dokuma

∂ Talikacılık

∂ Kirvelik

∂ Taziye

∂ Kispet Yapımcılığı

∂ Tezhip sanatı

∂ Köçeklik

∂ Topaç

∂ Köroğlu hikâyelerini anlatma geleneği

∂ Üfleme cam ve Beykoz işi süsleme sanatı

∂ Köse oyunu

∂ Yemenicilik

∂ Lüle taşı işleme sanatı

∂ Yorgancılık

∂ Mayıs yedisi

∂ Zeytin ve zeytinyağı kültürü

∂ Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleneği

∂ İnce ekmek geleneği: Yufka ve lavaş

∂ Oya sanatı

∂ Mersiye

geleneği

∂ Sepetçilik

∂ Mevlit

∂ Seğmenlik

∂ Lokum kültürü

∂ Sinsin oyunu

∂ Tahta kaşık geleneği

∂ Telkâri sanatı

∂ Dede Korkut kültürü

∂ Yağmur duası törenleri

∂ Geleneksel zekâ ve strateji oyunu: Mangala göçürme

