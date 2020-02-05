Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca yapılan son dakika duyurusuna göre, üniversite sınavı olarak da adlandırılan YKS başvuru kılavuzu açıklandı. Hayallerindeki üniversite için çalışmalarını sürdüren milyonlarca öğrenci, ÖSYM'nin yapmış olduğu bu açıklamayı bekliyordu. Zira, üniversite sınavına katılım gösterebilmek için 2020 YKS kılavuzu büyük önem arz ediyor. Adaylar, ÖSYM'nin belirlediği tarihler arasında sınav ücretlerini ilgili bankalara yatırmak ve başvuru işlemlerini tamamlamak zorunda.

YKS BAŞVURU KILAVUZU İLE SINAV ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın açıklamış olduğu kılavuza göre, bu yıl her bir oturum için üniversite sınavı ücreti 70 TL olarak belirlendi. Adaylara, başvuru işlemlerini hangi bankalar aracılığıyla yapacağı da detaylı olarak aktarıldı.

YKS BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Haberimizin detaylarından, ÖSYM'nin yayımladığı üniversite sınavı kılavuzu ile adım adım YKS başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte, detaylar;

YKS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Üniversite sınavı kapsamında 1. oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

Üniversite sınavı kapsamında 2. oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 21 Haziran 2020 Pazar günü 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Üniversite sınavı kapsamında 3. oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT), 21 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru tarihleri 6 Şubat ila 3 Mart 2020 arasında yapılacak.

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Her bir oturum için YKS ücreti 70 TL olarak belirlendi. Ücret ödemek için son gün 4 Mart 2020.

Geç başvuru günü 18-19 Mart 2020 olarak açıklanırken geç başvuru ücreti 105 TL olarak saptandı.

SINAVA BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?

Sınava başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

a) 2020-YKS Kılavuzuna Erişim: Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir.

b) Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi:

Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi (**) bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Sınava başvuru merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

d) Aday Başvuru Formunun Doldurulması: Adaylar, kılavuzun 2.4. maddesini dikkatle okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.

e) Sınav Ücretlerinin Yatırılması: Ücretler ile ilgili bilgiler kılavuzun 2.6. maddesinde yer almaktadır.



DİKKAT: Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

f) Aday Başvuru Formunun Başvuru Merkezine Teslim Edildiği/Edilmediği Durumlar:

MEB e-okul sisteminde ortaöğretim bilgisi bulunmayan (KKTC, yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. Numarası) adaylardan başvuru merkezinde başvuru aşamasında eğitim bilgisi değiştirilenlerin Aday Başvuru Formu ekinde diploma/mezuniyet vb. belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı başvuru merkezlerinde saklanacak, ÖSYM tarafından talep edildiğinde başvuru merkezince ÖSYM'ye gönderilecektir.

Bunun dışında başvuru merkezlerine Aday Başvuru Formu veya herhangi bir belge (sağlık kurulu raporu, yurt dışında öğrenim gören adaylara ait transkript vb.) teslim edilmeyecek gerekli hallerde bu belgeler (sağlık kurulu raporu, yurt dışında öğrenim gören adaylara ait transkript vb.), aday tarafından doğrudan ÖSYM'ye gönderilecektir.

SINAV ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAKTIR?

2020-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;

Sadece TYT'ye girecek adaylar 70,00 TL,

TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 140,00 TL,

TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 210,00 TL yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 4 Mart 2020 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 4 Mart 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

6 Şubat-3 Mart 2020 tarihleri arasında 2020-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (18-19 Mart 2020 tarihinde) 2020-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 18- 19 Mart 2020 tarihlerinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.