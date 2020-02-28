AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "Salı günü kapalı oturum yapılması ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini teklif edeceğiz"
AK Parti'den İdlib için TBMM'den kapalı oturum teklifi
28.02.2020 - 14:53 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Grup Başkanı Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılması ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini teklif edeceğiz"
Etiketler : ak parti,
684639 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684639.aspx
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