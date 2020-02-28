ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: "İdlib'de dün gece gerçekleştirilen korkunç saldırılarda Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesi dolayısıyla Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz."
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden taziye mesajı
28.02.2020 - 16:59 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: "İdlib'de dün gece gerçekleştirilen korkunç saldırılarda Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesi dolayısıyla Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz."
Kaynak: İHA
Etiketler : ABD'nin Ankara Büyükelçiliği,taziye mesajı,
684666 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684666.aspx
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