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Sivas'tan sonra Kayseri! Ölümcül virüsten ölümler artıyor 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Son dönemde ülke genelinde keneden ölüm vakaları artmaya başladı. Sivas'ta 8 kişi keneden hayatını kaybederken, Kayseri'de de ölü sayısı 4'e yükseldi. 

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark eden 36 yaşındaki Ü.T., bir süre sonra rahatsızlandı. Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ü.T.'nin ölümüyle birlikte Kayseri'de keneden ölenlerin sayısı da 4'e yükseldi.

Sivas'tan sonra Kayseri! Ölümcül virüsten ölümler artıyor  - 1. Resim

SİVAS'TA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ 

Sivas'ta keneden ölüm vakaları bir hayli fazla. Son olarak 67 yaşındaki 7 çocuk annesi K.M. keneden hayatını kaybetti. Yaklaşık bir aydır Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gören K.M, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı ise 8'e yükseldi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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