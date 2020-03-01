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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bahar Kalkanı Harekatı için tüm camilerde Fetih Suresi okunarak dua edilecek
01.03.2020 - 20:14 | Son Güncelleme: 01.03.2020 - 20:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde yarın sabah namazında Fetih Suresi okunarak dua edileceğini bildirdi.
Etiketler : diyanet,ali erbaş,fetih suresi,
685064 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685064.aspx
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