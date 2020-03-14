Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 yıl önce dağa kaçırılan kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan anne Esmer Koç “Kızım gel, her yerde askerimiz, devletimiz var. Devletimizin kapısı açık. O zalimlerin elinden kaç” dedi.

Fahrettin Akkuş da, 2015’te kaçırılan oğlu Erkan için 193 gündür oturma eyleminde olduğunu belirterek “Hiçbir çocuk Kandil’i tanımaz, İstanbul’dan hiçbir çocuk Suriye’yi de bilmez, HDP olmazsa PKK olmaz” ifadelerini kullandı.