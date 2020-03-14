7 yıl önce dağa kaçırılan kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan anne Esmer Koç “Kızım gel, her yerde askerimiz, devletimiz var. Devletimizin kapısı açık. O zalimlerin elinden kaç” dedi.
Fahrettin Akkuş da, 2015’te kaçırılan oğlu Erkan için 193 gündür oturma eyleminde olduğunu belirterek “Hiçbir çocuk Kandil’i tanımaz, İstanbul’dan hiçbir çocuk Suriye’yi de bilmez, HDP olmazsa PKK olmaz” ifadelerini kullandı.
“HDP olmazsa PKK da olmaz!”
14.03.2020 - 02:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 - 02:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 193. gününe girdi.
7 yıl önce dağa kaçırılan kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan anne Esmer Koç “Kızım gel, her yerde askerimiz, devletimiz var. Devletimizin kapısı açık. O zalimlerin elinden kaç” dedi.
Etiketler : hdp,pkk,evlat nöbeti,
687871 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687871.aspx
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