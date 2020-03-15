Konu ile ilgili yapılan açıklamada, korona virüs risk taramasının ‘Alo 184’ün’ vatandaşları araması sonrası gerçekleştiği belirtilerek, “Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını ve bu gibi durumlarla karşılaşanların hemen kolluk birimlerine 112, 155 ve 156’ya ulaşarak haber vermelerini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Polis ‘koronavirüs’ dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı!
15.03.2020 - 10:25 | Son Güncelleme: 15.03.2020 - 10:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklama ile vatandaşları ‘korona virüsü’ bahanesi ile yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Polis koronavirüs dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı,
688120 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/688120.aspx
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