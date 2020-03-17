Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her şarta karşı özel teçhizatlarla ve milli silahlarla donatılan özel harekât polisleri, saldırılara hızlı ve etkin şekilde cevap verebilmek için zırhlı araçlarla belirlenen hedeflere operasyon yapmak, rehine kurtarmak, suçluları etkisiz hale getirmek ya da yakalamak için düzenli olarak yaptıkları eğitimlere büyük önem veriyor. Tatbikatlarda senaryo gereği evde bulunan rehineleri kurtaran, terörist ve suç örgütlerine yönelik operasyon yapan PÖH’ler, araçlarla belirlenen hedef noktaya ilerleyip evin etrafını kuşattıktan sonra attıkları sis bombalarının arasında eve girerek düşmanı kısa sürede etkisiz hale getiriyor. PÖH’lerin nefes kesen tatbikatı, gerçeğini aratmıyor. Benzer tatbikatları düzenli olarak yaparak her daim göreve hazır olan özel harekât polisleri, başta teröristler olmak üzere suçluların korkulu rüyası olup halka güven veriyor.