Adalet Bakanlığınca, hükümlü ve tutukluların haftada bir olan telefonla görüşme hakkı haftada ikiye çıkarıldı.
Hükümlülerin telefonla görüşme hakkı haftada ikiye çıkarıldı
19.03.2020 - 14:22 | Son Güncelleme: 19.03.2020 - 14:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanlığınca, hükümlü ve tutukluların haftada bir olan telefonla görüşme hakkı haftada ikiye çıkarıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Adalet Bakanlığı,hükümlülerin telefonla görüşme hakkı,
689223 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/689223.aspx
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