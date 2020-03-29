Bodrum’un Akyarlar Koyu'na 1 mil uzaklıkta denizde hortum çıktı. Sabah saatlerinde yağan yağmurun ardından deniz ortasında bir hortum oluştu. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülediği hortum, Bodrum-Kos arasında bir müddet görüldükten sonra kayboldu.
Bodrum’da hortum
29.03.2020 - 13:19 | Son Güncelleme: 29.03.2020 - 13:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde hortum meydana geldi.
Bodrum’un Akyarlar Koyu'na 1 mil uzaklıkta denizde hortum çıktı. Sabah saatlerinde yağan yağmurun ardından deniz ortasında bir hortum oluştu. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülediği hortum, Bodrum-Kos arasında bir müddet görüldükten sonra kayboldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : bodrum,hortum,
692072 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/692072.aspx
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