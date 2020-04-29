Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı, sorumluluğumuzu arttırmıştır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'den açıklama
29.04.2020 - 14:50 | Son Güncelleme: 29.04.2020 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı, sorumluluğumuzu arttırmıştır
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:,
700392 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/700392.aspx
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