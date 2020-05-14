Ekipler yıkıma başlayınca Özdil’in eşi Hülya Özdil avukatı aracılığıyla Muğla İdare Mahkemesi Başkanlığına yıkım kararının iptali için başvurdu. Mahkeme, kısa süre içerisinde itirazı kabul etti ve yıkım durduruldu.
Özdil'in kaçak villası için jet karar
14.05.2020 - 06:13 | Son Güncelleme: 14.05.2020 - 06:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazeteci Yılmaz Özdil’in Bodrum Bitez’deki villasının kaçak bölümleri için dün Belediye ekipleri yıkıma gitti.
Etiketler : yılmaz özdil,yılmaz özdil villa,
703914 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703914.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER