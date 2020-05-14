Ekipler yıkıma başlayınca Özdil’in eşi Hülya Özdil avukatı aracılığıyla Muğla İdare Mahkemesi Başkanlığına yıkım kararının iptali için başvurdu. Mahkeme, kısa süre içerisinde itirazı kabul etti ve yıkım durduruldu.