Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekipler yıkıma başlayınca Özdil’in eşi Hülya Özdil avukatı aracılığıyla Muğla İdare Mahkemesi Başkanlığına yıkım kararının iptali için başvurdu. Mahkeme, kısa süre içerisinde itirazı kabul etti ve yıkım durduruldu.