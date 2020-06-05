Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca aday gösterilen Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin seçildi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin seçildi
05.06.2020 - 08:57 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 08:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin'in seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,Bekir Şahin,Resmi Gazete,
709026 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709026.aspx
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