Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca aday gösterilen Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin seçildi. 