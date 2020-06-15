MHP Genel Başkanı Bahçeli, Pençe-Kartal Operasyonu'na ilişkin, "Terör yuvalarına dün gece yarısından itibaren yapılan askeri operasyon milletimizde memnuniyetle karşılanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Pençe-Kartal OperasyonU milletimizde memnuniyetle karşılanmıştır
15.06.2020 - 16:37 | Son Güncelleme: 15.06.2020 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Pençe-Kartal Operasyonu'na ilişkin, "Terör yuvalarına dün gece yarısından itibaren yapılan askeri operasyon milletimizde memnuniyetle karşılanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
711168 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/711168.aspx
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