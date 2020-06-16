MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekâtı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi."
MSB: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
16.06.2020 - 13:02 | Son Güncelleme: 16.06.2020 - 13:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekâtı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi."
Etiketler : msb,
711393 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/711393.aspx
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