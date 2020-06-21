Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün yapılan MYK toplantısında Cumhur İttifakı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Edinilen bilgilere göre Bahçeli “Cumhur İttifakı sapasağlam ve kararlı bir şekilde 2023 seçimlerine gidecektir. Bundan birkaç sene önce herkes ‘ittifak dağıldı, dağılacak ve çatladı’ gibi yorumlar yapıyordu. Ancak şimdi kimse ağzını açamıyor. Biz burada kader ortaklığı yapıyoruz” dedi.

Cumhur İttifakı’na yönelik 2023 yılına kadar algı operasyonlarının yapılmaya devam edeceğini kaydeden Bahçeli, kurmaylarını bu konuda uyardı. Bahçeli “İttifak 2023’e kadar devam edecek. MHP algı operasyonlarına, batakhaneye dönen sosyal medya oyunlarına, ısmarlama ve ipotekli kamuoyu araştırma şirketlerine aldırış etmeden Cumhur İttifakı’nın itibar ve iradesiyle zamanında yapılacak seçimlere hazırlanacak. Bugüne kadar elde edilen her şey ittifakın başarısıdır. Herkes açıklamalarına ve konuşmalarına dikkat etsin. İttifaka zarar verecek bir durumun içerisinde olmayın” diye konuştu.

MYK’da ayrıca, AK Parti’nin üzerinde çalıştığı, baroların seçim sistemiyle ilgili yapılacak değişiklikleri içeren taslak metin de gündeme geldi. Bahçeli, taslağın önümüzdeki günlerde Meclis’e geleceğini ve bu konuyla ilgili hükûmete verilen desteğin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.



Ebru Karatosun ANKARA