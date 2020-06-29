Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.06'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, yaklaşık 63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
29.06.2020 - 07:23 | Son Güncelleme: 29.06.2020 - 07:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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714349 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/714349.aspx
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