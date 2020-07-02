Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danıştay’ın Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi durumunda karar, 30 gün içerisinde uygulanacak. Danıştay'dan beklenen kararın çıkmaması durumunda AK Parti’nin B planı da hazır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından bu konuyla ilgili yoğun bir şekilde çalışan AK Parti’nin hukukçu milletvekilleri çalışmalarını tamamladı. Erdoğan’a sunulan çalışmaya göre Danıştay’dan Ayasofya’nın müze olarak kullanılmaya devam etmesi yönünde bir karar çıkması durumunda, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin hazırlanacağı belirtiliyor.

ABD: CAMİ OLMASIN

Danıştay’ın kararını açıklamasına bir gün kala ABD de Ayasofya'nın müze olarak kalması çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Pompeo açıklamasında "Türkiye'yi, Ayasofya'nın bir müze olarak kalmasına, Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunan farklı inanç ve tarihe saygı göstermeye ve bunun herkes için erişilebilir kalmasını sağlamasına çağırıyoruz" dedi.