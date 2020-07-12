AFAD'da yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde saat 17:52'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.06 km olarak açıklandı.
Son depremler... Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem
12.07.2020 - 19:03 | Son Güncelleme: 12.07.2020 - 19:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AFAD'da yer alan bilgiye göre Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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717545 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/717545.aspx
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