Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, İzmir’in Urla ilçesinde saat 21.09’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.