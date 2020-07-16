Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, İzmir’in Urla ilçesinde saat 21.09’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem! Son depremler
16.07.2020 - 21:16 | Son Güncelleme: 16.07.2020 - 21:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Urla ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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718553 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/718553.aspx
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