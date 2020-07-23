Bakan Albayrak mesajında ‘Darphanemiz tarafından basılan Ayasofya Camii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz’ ifadelerini kullanarak Ayasofya için basılan özel paraların görselini paylaştı.
Bakan Albayrak paylaştı! İşte Ayasofya Camii için basılan özel para
23.07.2020 - 20:26 | Son Güncelleme: 23.07.2020 - 20:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından Ayasofya ile ilgili önemli bir mesaj paylaştı.
Etiketler : Bakan Albayrak,ayasofya camii,para,
720266 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720266.aspx
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