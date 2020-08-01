Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 35,30 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
01.08.2020 - 08:04 | Son Güncelleme: 01.08.2020 - 08:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,akdeniz,
722002 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/722002.aspx
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