Türkiye'nin sahada ve masada uluslararası hukuktan yana olduğunu belirten Akar "Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan sorunu, diyalogla çözmek istiyoruz. Sahada ve masada uluslararası hukuktan
yanayız" ifadesini kullandı. Mısır ve Yunanistan arasındaki antlaşmanın hukuksuz olduğunu da vurgulayan Bakan Akar "Aklıselimin galip geleceğine inanmak istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız. Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun anlaşmalarını sorgulamak yerine sağduyulu bakış, sorunların çözümüne daha fazla katkı sağlar" dedi.
Bakan Akar'dan diyalog çağrısı
13.08.2020 - 04:04 | Son Güncelleme: 13.08.2020 - 04:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler sonrası Yunanistan'a çağrıda bulunarak, sorunun diyalogla çözülmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin sahada ve masada uluslararası hukuktan yana olduğunu belirten Akar "Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan sorunu, diyalogla çözmek istiyoruz. Sahada ve masada uluslararası hukuktan
Etiketler : hulusi akar,savunma bakanı,
724592 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724592.aspx
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