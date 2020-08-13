Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin sahada ve masada uluslararası hukuktan yana olduğunu belirten Akar "Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan sorunu, diyalogla çözmek istiyoruz. Sahada ve masada uluslararası hukuktan

yanayız" ifadesini kullandı. Mısır ve Yunanistan arasındaki antlaşmanın hukuksuz olduğunu da vurgulayan Bakan Akar "Aklıselimin galip geleceğine inanmak istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız. Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun anlaşmalarını sorgulamak yerine sağduyulu bakış, sorunların çözümüne daha fazla katkı sağlar" dedi.