Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Henrietta Fore, 6-10 Ağustos tarihlerindeki ölümlerden 4'ünün yetersiz beslenmeden kaynaklandığını, diğerlerine de sıvı kaybının neden olduğu ishal, kalp yetmezliği, iç kanama ve hipogliseminin yol açtığını aktararak, "Bu trajedi, derin endişe duyuyoruz" dedi.