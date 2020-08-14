Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Henrietta Fore, 6-10 Ağustos tarihlerindeki ölümlerden 4'ünün yetersiz beslenmeden kaynaklandığını, diğerlerine de sıvı kaybının neden olduğu ishal, kalp yetmezliği, iç kanama ve hipogliseminin yol açtığını aktararak, "Bu trajedi, derin endişe duyuyoruz" dedi.
PKK bir haftada 8 çocuğu açlıktan öldürdü
14.08.2020 - 04:31 | Son Güncelleme: 14.08.2020 - 04:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin Haseke ilinde kontrolünde tuttuğu Hol Kampı'nda son bir haftada 5 yaş altı 8 çocuğun açlık ve sıvı kaybından can verdiği bildirildi.
Etiketler : pkk,
724813 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724813.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER