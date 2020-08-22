Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 22 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 102 ’e yükseldi. Bugün toplam 93 bin 7 test yapılırken, bin 309 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 257 bin 32 oldu. Bugün iyileşen 801 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 236 bin 307’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, toplam ağır hasta sayısının ise 762 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak” ifadelerini kullandı.