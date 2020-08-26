Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle, kamu kurum ve kuruluşlarında, uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.
Kamuda esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek
26.08.2020 - 00:30 | Son Güncelleme: 26.08.2020 - 00:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle, kamu kurum ve kuruluşlarında, uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.
Etiketler : kamu,
727248 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/727248.aspx
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