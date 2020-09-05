İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün müşterek yürüttüğü hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
05.09.2020 - 12:16 | Son Güncelleme: 05.09.2020 - 12:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün müşterek yürüttüğü hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
729707 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/729707.aspx
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