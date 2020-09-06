Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Bayındır ilçesinde 5 katlı bir apartman alev alev yanıyor. Olay yerine onlarca itfaiye ekibi sev edilirken, itfaiye ekipleri apartman içerisinde mahsur kalanların olup olmadığını araştırıyor.