İzmir'in Bayındır ilçesinde 5 katlı bir apartman alev alev yanıyor. Olay yerine onlarca itfaiye ekibi sev edilirken, itfaiye ekipleri apartman içerisinde mahsur kalanların olup olmadığını araştırıyor.
İzmir'in Bayındır ilçesinde 5 katlı bir apartmanda yangın
06.09.2020 - 00:15 | Son Güncelleme: 06.09.2020 - 00:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Bayındır ilçesinde 5 katlı bir apartmanda yangın çıktı.
Etiketler : izmir,yangın,
729833 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/729833.aspx
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